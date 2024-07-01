متحف كفر الشيخ يعلن قطعة شهر يوليو.. «عتب من معبد»

أعلن متحف كفر الشيخ، بقيادة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، قطعة شهر يوليو لعام 2024، التي ستكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

متحف كفر الشيخ يُعلن قطعة شهر يوليو

وقال الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير متحف كفر الشيخ في بيان: إنّه بالتزامن مع الاحتفال بذكرى اكتشاف حجر رشيد جرى اختيار «عتب» من معبد أهداه الملك «بسماتيك الثاني» للمعبودة «واجيت» معبودة إقليم بوتو، ويحمل العتب نقش بالهيروغليفية يشمل اسم الميلاد واسم العرش الخاصين بالملك «بسماتيك الثاني»، كما يحمل اسم مدينة بوتو بحييها «بي ودب»، وينتمي إلى العصر المتأخر «الأسرة السادسة والعشرون» وهو من الحجر الرملي، ليكون «قطعة الشهر» لشهر يوليو 2024، مشيراً إلى أنّ إدارة المتحف ستضع القطعة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

وأكد «عثمان»، أنّه جرى اكتشاف حجر رشيد في عام 1799، وعكف العالم الفرنسي جان فرنسوا شامبليون على دراسته حتى استطاع عام 1822 فك رموز اللغة المصرية القديمة واضعاً اللبنة الأولى لصرح اللغة المصرية القديمة بخطوطها الثلاثة، ليتجلى غموض الحضارة المصرية، ويبدأ علم المصريات في تقدمه، لافتاً إلى أنّ الحجر تضمن مرسوماً من الكهنة المجتمعين في مدينة منف يشكرون فيه بطليموس الخامس لدوره في وقف الأوقاف على المعابد وإعفاء الكهنة من بعض الالتزامات، وقد سُجل النص بثلاث خطوط هي الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.