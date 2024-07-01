«الاتحاد الديمقراطي»: نتمنى من الحكومة المرتقبة تلبية رغبات المواطنين

قال حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إنّ الحزب يتمنى من الحكومة المرتقبة تلبية رغبات المواطنين وإحداث نقلة اقتصادية حتى يكون الشارع في حالة رضا.

بناء المواطن المصري

وأضاف «ترك»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الشعب المصري عانى كثيرا في الفترة الماضية وواصل بناء الدولة، معربا عن تمنيه بأن تكون المرحلة المقبلة خاصة ببناء المواطن، مؤكدًا أن المواطن المصري يأمل في ضبط الأسعار وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير.

الاستثمار في المشروعات الكبرى

وتابع رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي: «الحكومة عليها أن تستثمر المشروعات الكبرى والتنمية الاقتصادية ومنع الهجرة الداخلية والقضاء على الإرهاب في سيناء ومبادرة 100 مليون صحة»، مشددًا على أن التنمية استمرت خلال السنوات الماضية وشملت كل النواحي، مثل المدن الجديدة والطرق والمواصلات.