«القومية للأنفاق»: لا تخفيف أحمال في خطوط المترو الثلاثة

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، عدم صحة تخفيف الأحمال الكهربائية بخطوط المترو الثلاثة من خلال سحب جميع القطارات المكيفة، وتخفيض الإنارة وتوقف تشغيل جميع السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بالمحطات، بغرض تخفيف الأحمال الكهربائية أو ارتفاع درجات الحرارة.

خطوط المترو الثلاثة تعمل بشكل طبيعي

وقالت الهيئة في بيان، منذ قليل، إن جميع القطارات المكيفة والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات خطوط المترو الثلاثة تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أعطال، موضحة أنه في أثناء درجات الحرارة المرتفعة فقط يتم تخفيض سرعة القطارات من 80 كيلومترًا في الساعة إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وذلك بالمحطات السطحية فقط على أن تعود السرعة إلى طبيعتها بالمحطات النفقية.

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن مرفق المترو حيوي وهام يخدم ملايين الركاب يوميًا.