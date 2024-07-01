صيانة أعمدة وكشافات الإنارة وتكثيف حملات النظافة بكفر الشيخ

كثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ من أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتكثيف الأعمال الميدانية ومنظومة النظافة، في إطار التوجيهات المشددة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في هذا الشأن.

رفع 2500 طن مخلفات

وتابع رؤساء المراكز والمدن والقرى تكثيف الأعمال الميدانية ومنظومة النظافة بالمراكز والمدن والقرى خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وجرى رفع كافة تجمعات القمامة من مداخل وشوارع المدن الرئيسية والداخلية وشوارع الوحدات المحلية الرئيسية والداخلية، بإشراف رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية، بالإضافة إلى رفع كافة تجمعات وتراكمات القمامة الموجودة بالقرى، وتمهيد وتسوية عدد من الطرق، والتي وصلت إلى 2500 طن مخلفات.

وشنت الوحدات المحلية حملة «اليوم الواحد»، والتي استهدفت صيانة كشافات الإنارة، وجرى خلالها صيانة عدد كبير من الكشافات داخل القرى، وإصلاح الخلايا الكهربائية، وعدد من العزب والنجوع التابعة للوحدات القروية، وتركيب كشافات بجميع الشوارع الواقعة بنطاق الوحدات المحلية.

رفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد في بيان، على ضرورة مواصلة الجهود لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين خلال سيرهم ليلاً.