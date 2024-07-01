إقبال على «المدارس الثانوية الفنية للتمريض» بكفر الشيخ.. الموعد والشرائح

شهدت المدارس الثانوية الفنية للتمريض بمحافظة كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع فتح باب التقديم للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام 2023 - 2024، وذلك من اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو وحتى يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024.

بدء التقديم التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024 بكفر الشيخ

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان، أنّ التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض يجري بمقر مدارس التمريض «بنين - بنات» بنطاق المحافظة، على أنّ يكون كل مركز على حدة، لافتاً إلى تسليم ملف التقديم إلى إدارة كل مدرسة بعد استيفائه طبقاً للمواعيد المعلنة من المديرية وبحسب المجاميع الأعلى، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة، وذلك في الفترة من 1 وحتى 15 يوليو الجاري.

وأوضح «شقوير»، أنّه جرى توزيع أيام التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض على شرائح مُقسمة كالآتي:

- الاثنين 1 يوليو 2024: الدرجة من 280 إلى 278.

- الثلاثاء 2 يوليو 2024: الدرجة من 277.5 إلى 276.

- الأربعاء 3 يوليو 2024: الدرجة من 275.5 إلى 274.

- الخميس 4 يوليو 2024: الدرجة من 273.5 إلى 272.

- الأحد 7 يوليو 2024: الدرجة من 271.5 إلى 271.

- الاثنين 8 يوليو 2024: الدرجة من 269.5 إلى 268.

- الثلاثاء 9 يوليو 2024: الدرجة من 267.5 إلى 266.

- الأربعاء 10 يوليو 2024: الدرجة من 265.5 إلى 265.

- أيام الخميس والأحد والاثنين 11 و14 و15 يوليو 2024: المتخلفين عن التقديم في الأيام السابقة.

اعتماد تنسيق التمريض 2024

واعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، تنسيق التمريض 2024، بـ14 مدرسة على مستوى المحافظة، والتابعة لإدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية، وذلك بحد أدنى 265 درجة.