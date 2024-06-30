قنوات تنقل مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024 مجانا.. اعرف التردد

معركة حاسمة تشهدها مدينة جيلزنكيرشن، بقيادة إنجلترا وسلوفاكيا في صراع بطاقات ربع نهائي يورو 2024، والتي يسعى خلالها المنتخبان لحجز تذكرة الوصول إلى الدور التالي، والذهاب بعيدًا في البطولة القارية، والتي ستقام على ملعب فيلتينس أرينا في جيلزنكيرشن، اليوم في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات دور الـ16.. فما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وسلوفاكيا؟

بي إن سبورتس تعد الناقل الحصري لبطولة يورو 2024، لكن هناك بعض القنوات اعتزمت إذاعة المباريات الخاصة بالنسخة الحالية من البطولة بشكل مجاني، من أجل إتاحة الفرصة لمحبي اليورو لمشاهدة منتخباتهم المفضلة، وتأتي تلك القنوات على النحو التالي:

قناة Rai 2

القمر الصناعي: Hotbird 13B

التردد: 11766 MHz

معدل الترميز: 29900

الاستقطاب: أفقي

قناة HRT 2

القمر الصناعي: Eutelsat 16A

التردد: 11595 MHz

معدل الترميز:30000

الاستقطاب: عمودي

يدخل المنتخبان المباراة بمعنويات عالية بعد تأهلهما من دور المجموعات، حيث تصدرت إنجلترا مجموعتها بـ5 نقاط، بينما احتلت سلوفاكيا المركز الثالث في المجموعة وصعدت كأحد أفضل منتخبات المركز الثالث.

يتطلع كلا المنتخبين لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة، حيث يدركان أن الفوز في هذه المرحلة سيضعهم على بعد خطوات قليلة من تحقيق الحلم الأوروبي.

تتمتع إنجلترا بميزة تاريخية في مواجهتها لسلوفاكيا، حيث لم تخسر أمامها في أي مباراة سابقة، مما يمنحها دفعة معنوية قوية قبل اللقاء المرتقب، بينما على الجانب الآخر، فإن منتخب سلوفاكيا يتسلح بعزيمة قوية ورغبة عارمة في تحقيق المفاجأة وإقصاء أحد المرشحين الأوائل للقب في النسخة الحالية من البطولة.

من المتوقع أن تشهد المباراة صراعا قويا بين المنتخبين، حيث يتمتع كلاهما بلاعبين مميزين قادرين على حسم النتيجة في أي لحظة، وتأتي المباراة وسط توقعات جماهيرية كبيرة بحضور جماهيري غفير في ملعب فيلتينس أرينا، حيث تسعى جماهير المنتخبين لمساندة لاعبيهما وتحفيزهم على تحقيق الفوز.