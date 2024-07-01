رشا راغب: الأكاديمية الوطنية للتدريب هي الوظيفة الحلم بالنسبة لي

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية هي الوظيفة الحلم التي جعلتها تحدث التغيير الذي كانت تحلم به طوال عمرها، كل المنهج الذي سلكته في تاريخها المهني كان خلفه مباشرة دافع عامل تغيير حقيقي للإنسان.

استثمار ناجح لثروة غير ناضجة

وأضافت «راغب»، «كنت أرى دائما أن المعرفة والعلم والتدريب والتمكين للكوادر البشرية التي تمثل رأس المال البشري، هو استثمار ناجح لثروة غير ناضجة، ولذلك في أوقات كثيرة خلال مساري المهني كان لدي اختيارات بين مؤسسة ستساعدني في تحقيق رغبتي في المساعدة في هذا الجانب، أو هادفة للربح أكثر».

كان دائما اختياري للجانب الذي لدي شغف به

وتابعت: «كان دائما اختياري للجانب الذي لدي شغف به، لكن الأكاديمية حققت لي كل الأشياء التي أرغب فيها، في شيء واحد، ففي أغسطس 2017 وقرأت عنوان بإطلاق الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والغرض منها، فدار حوار داخلي بيني وبين نفسي لم أصرح لأحد به نهائيا، وتخيلت من سيأتي كرئيس أو مدير لهذه المؤسسة ويشاء القدر بعد عام أن يقع الاختيار علي ويتم تشريفي بالمنصب».

وواصلت: «أنا بيني وبين الأكاديمية رابط قبل أن يكون هناك أي علاقة أو وسيلة بأن يكون هناك تواصل، هي الوظيفة الحلم التي ساعدتني على التغيير في أشياء كانت شغفي، وأن الإنسان إذا تم الاستثمار فيه بطريقة صحيحة ومبدعة يستطيع السير في رحلة تغيير وتحويل ويكون شخص آخر، إيماني المطلق طوال عمري أن لا أحد سيء ولكن لم يحصل على فرصة صحيحة في المكان الصحيح».