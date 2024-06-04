محمود فوزي: الأكاديمية الوطنية للتدريب أثبتت كفاءتها.. وأتشرف بعضوية مجلس الأمناء

قال المستشار محمود فوزي، إن اليوم شهد صدور قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمدة 3 سنوات، مؤكدا أنه يتشرف بأن يكون اسمه ضمن أعضاء مجلس الأمناء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية قامات تنفيذية ووطنية كبيرة.

أضاف «فوزي»، عبر صفحته الرسيمة على «فيسبوك» أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هي جهاز الدولة المسؤول عن إعداد وتدريب الكوادر والقيادات الشابة، ولطالما كنا في حاجة لوجود هذه المؤسسة التي أعطت الأمل للشباب والكوادر المؤهلة في غد أفضل.

وتابع المستشار محمود فوزي، بأن الاكاديمية أثبتت خلال وقت قصير كفاءتها ونجاحها في تحقيق الأهداف المنوطة بها في الداخل والخارج، وذلك بفضل إدارتها المستنيرة، والجهود المخلصة التي تبذلها كوادرها، والدعم الذي تتلقاه من الجميع ابتداء من رأس البلاد.

ووجه «فوزي» الشكر إلى الرئيس السيسي، على الثقة الغالية، قائلاً: «وأشكر كل من وثق بي لأكون ضمن مجلس الأمناء، وأتمنى للأكاديمية ومجلس أمنائها كل التوفيق والنجاح».