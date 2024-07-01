نائب محافظ الجيزة: الأكاديمية الوطنية للتدريب من أنجح مشروعات تأهيل الشباب

قالت هند حليم، نائب محافظ الجيزة، إنها تشعر بأن الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بمثابة «مكان الجميع ينتمي إليه»، لافتة إلى أنها كانت ضمن الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ثم جاءت للأكاديمية بعد اختيارها كنائب للمحافظ في دورة مخصصة للنواب الجدد لمدة شهرين قبل استلام المنصب، وبعد عام ونصف عادت مرة أخرى لمشاهدة التجربة وتبادل الخبرات بين زملائها النواب.

الأكاديمية الوطنية للتدريب من أنجح المشروعات

وأضافت «هند»، خلال حديثها في ندوة نظمتها الأكاديمية، أنها كانت من ضمن لجنة اختيار الدفعة الخامسة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، مردفة: «الأكاديمية الوطنية للتدريب هي مشروع من أنجح المشروعات لتأهيل الشباب، ليسوا فقط من كانوا في مناصب أو لتولي مناصب، لكن أيضا دورة لرؤساء الجامعات على سبيل المثال، والتي رأيتها شيء يدعو للفخر، فالبرغم من وصول رئيس الجامعة للمكانة التي عليها، ومع ذلك جاء الأكاديمية لمواكبة كل الذي يحدث».

وأوضحت نائب محافظ الجيزة، أنها احتكت خلال الأكاديمية بكيفية عمل الحكومة وإدارة الملفات، وبعدما أصبحت نائب محافظ فكرت في نقل تجربة القطاع الخاص لقطاع الحكومة، متابعة: «لدي مشروع أفتخر به دائما، وحاولت فيه تطبيق فكر القطاع الخاص، وحقق هذا المشروع نجاحا كبيرا للغاية، وكانت الإكاديمية من أهم الأسباب لنجاحها في المشروع الخاص بها».