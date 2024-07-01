مد فترة التقديم لمدة أسبوع لمدارس اللغات في المحافظات

أعلنت مدرسة مصر المتكاملة للغات، عن مد باب التقديم لمدة أسبوع، بداية من اليوم 1 يوليو، من خلال رابط محدد من قبل المدرسة في فروعها المختلفة في المحافظات، على أن يلتزم المتقدمون بالشروط المحددة في الـ4 مدارس لها.

مد باب التقديم في مدارس مصر المتكاملة للغات المحافظات

وحددت المدرسة طريقة معينة من أجل التسجيل والتقديم في رياض الأطفال من خلال الحصول على «البار الكود» الخاص بالمدرسة والذي يتيح لها الدخول على الرابط المحدد والإجابة على الأسئلة وتوجد المدرسة في الأماكن الآتية:

- مدرسة زهراء مدينة نصر

- المنصورة

- الزيتون

- شبين الكوم

شروط القبول في مدارس مصر المتكاملة للغات بالمحافظات

وأوضحت المدرسة أنه يوجد عدد من الشروط من أجل القبول في مدارس مصر المتكاملة في المحافظات ويمكن تحميلها من هنا وهي:

- شروط السن المستوى الأول رياض الأطفال لا يقل سن الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما في أول أكتوبر في العام الحالي 2024.

- يجب أن يكون الوالدان مصريين ويتم التقديم من خلال أحد الوالدين وفي حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولي الأمر ويكون التوكيل بالتقدم إلى مدارس مصر المتكاملة.

- حصول الوالدين على مؤهل عالٍ متقدم وتقديم المستندات.

- يجب أن يجتاز الطفل مقابلة شخصية.

- وفي حالة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم التأهل للمرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية للوالدين وإن لم يجتز لن يتم مقابلة الوالدين.

وجاءت أوراق التقديم إلى المدارس لرياض الأطفال بالمحافظات كالآتي:

- شهادة ميلاد مميكنة.

- صور فوتوغرافية حديثة للطفل.

- الشهادة الأصلية للاطلاع عليها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- يجب أن تكون البطاقة سارية وصورة ضوئية منها.

- إثبات محل الإقامة إيصال غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون أو عقد إيجار موثق من عام سابق.