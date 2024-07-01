اعتماد نتيجة الترم الثاني للمستويين الثالث والرابع بـ«تمريض كفر الشيخ»

اعتمدت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، نتيجة المستوى الثالث والرابع للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

اعتماد نتيجة كلية التمريض

وأكد مصدر مسؤول بكلية التمريض، لـ«الوطن»، أنّه تم الإعلان عن نتائج المستوى الثالث والرابع للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024، ورقيًا داخل أروقة الكلية، وجرى رفعها على موقع مركز نُظم المعلومات الإدارية الخاص بإعلان نتائج جميع كليات الجامعة، لافتًا إلى أنّه سيتم الإعلان عن نتائج المستوى الأول والثاني تباعًا فور اعتمادها من عميد كلية التمريض.

سرعة الانتهاء من تصحيح الامتحانات

وكان الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وجّه بسرعة الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024 بكل كليات الجامعة، ورصد النتائج، وسُرعة إعلانها في أقرب وقت، لضرورة الاستعداد الجيد لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023 - 2024.