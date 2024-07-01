إسناد مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات لشركة «ACWA POWER»

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإسناد مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات لشركة ACWA POWER بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان بنظام الـ BOO، ما يرفع عن كاهل الدولة تكلفة المشروع، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية حوالي 168 مليون دولار.

حيث قامت شركة ACWA POWER بتمويل المشروع بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، برئاسة كل من «البنك الأوروبي للتنمية والإعمار EBRD والبنك الإفريقي للتنمية AfdB»، ومشاركة كلا من صندوق أوبك، صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، صندوق المناخ الأخضر، البنك العربي «أبيكورب» وذلك بطاقة إنتاجية تكفي لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية وتوفر مايعادل حوالي 15 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى شهريا.

مشروعات الطاقة

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية وعلى رأسها مشاريع الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42% عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية، والتي تندرج ضمن أهداف التنمية الشاملة للدولة، وبدء التشغيل التجاري للمحطة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات كوم أمبو - أسوان.

فرص عمل

وبدأ العمل بالموقع في تاريخ 11 إبريل 2023 ما ساهم في توفير ما يزيد عن 1900 فرصة عمل للمجتمع المحلي بالتعاون المشترك بين إدارة المشروع والتنسيق الكامل مع محافظة أسوان، والشركة المصرية لنقل الكهرباء وأسهم في الإسراع لإنجاز أعمال بالمحطة.

وتحتوي المحطة على 387.465 من الألواح الشمسية من أحدث تكنولوجيات ثنائية الأوجه، بالإضافة إلى 952 عاكس كهربي على مساحة 4.8 كيلو متر مربع لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة والتي تسهم في خفض البصمة الكربونية بحوالي 280 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

هذا وتم ربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة القومية، عن طريق محطة ربط جهد 33/220 كيلو فولت تربط المحطة بمحطي غرب سلوا ومحطة محولات بنبان 1.