«نهضة مصر»: ندرس إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى كهرباء بقيمة 100 مليون

قال حسام الدين إمام رئيس شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب والمسؤولة عن أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، إنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «تيدا»، والتي تعتبر من أكبر وأهم الشركات الصينية العامله بمجال الطاقة الكهربائية، حيث جرى دراسة إنشاء محطة تحويل المخلفات إلى كهرباء بقدرة 35 ميجا وات / ساعة وذلك بقيمة مالية استثمارية تتجاوز 100 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان الشركة اليوم، على هامش المشاركة في مؤتمر القمة العربية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتحت رعاية جامعة الدول العربية، حيث شاركت الشركة بالمؤتمر مع عدد من الشركات العربية و الأجنبية العاملة بمجال إدارة المخلفات وإنتاج الطاقة الكهربائية.

نهضة مصر: الدولة تعمل على الاستفادة القصوي من المخلفات

واكد إمام، اهتمام الحكومة المصرية بالعمل على الاستفادة القصوى من المخلفات، بما يخدم مجال الطاقة الكهربائية ويعود بالنفع على المواطنين.

وأشار إلى سعي الشركة لمواكبة التطور التكنولوجي، باعتبارها إحدى أهم الشركات المصرية العاملة بمجال الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات.

إنشاء شركة جديدة

وأوضح أن الشركة تتبع للطرق المنهجية والعلمية في التعامل مع المخلفات وفي هذا الشأن، لافتا إلى الشراكة بين نهضة مصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و انشاء شركة جديدة بإسم «شركة النهضة للابتكار والتطوير والتنمية» والتي تستهدف القطاع السياحي بالإسكندرية ومكافحة المخلفات البحرية بما يخدم الحفاظ على البيئة.