تحطم طائرة في باريس بعد تعلقها بخط كهرباء.. ماذا حدث للركاب؟ (فيديو)

لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم إثر تحطم طائرة سياحية من طراز سيسنا على طريق سريع في العاصمة الفرنسية باريس، ما سبب حالة من الحزن والهلع لدى عدد من مستخدمي الطريق السريع، فماذا حدث وكيف تحطمت الطائرة؟

ووفقًا لمصادر في الشرطة، علقت الطائرة بخط كهرباء ضغط عالٍ في أثناء تحليقها، ما أدى إلى سقوطها على الطريق السريع، وسريعًا ما تحطمت أجزاء منها ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص.

وبحسب ما ورد على موقع «سكاي نيوز»، فإنه على الرغم من سقوط الطائرة السياحية على الطريق بعد تعلقها بخط كهرباء ضغط عالٍ في أثناء تحليقها، إلا أنه ولحسن الحظ، لم تتعرض أي سيارة على الطريق للضرر.

وأكد مكتب المدعي العام، أن الركاب الثلاثة الذين أقلعوا للتو من مطار لوغن لقوا حتفهم في حادث سقوط الطائرة السياحية، كما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الضحايا «رجلان وامرأة».

A Cessna F172N Skyhawk II (F-GCHO) crashed on a concrete barrier of the A4 motorway in Seine-et-Marne, France. All three occupants died in the accident.pic.twitter.com/ZSYOE2FVTw