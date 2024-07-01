«الشعب الجمهوري» بالقليوبية يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ويكرم أسر الشهداء

نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، احتفالية كبرى لتكريم أسر الشهداء من الجيش والشرطة، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية الـ11 لثورة 30 يونيو.

شهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، على رأسهم النائب الدكتور عبد الله أحمد مبارك، أمين الحزب بمحافظة القليوبية، والنائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، بالإضافة إلى حضور السادة الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب وأمناء المراكز والأقسام وأمناء التنظيم.

في بداية الاحتفالية، ألقى النائب الدكتور عبد الله أحمد مبارك كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بتضحيات شهداء الجيش والشرطة، مؤكدًا على أهمية هذا التكريم في إبراز التقدير والامتنان لتضحياتهم الكبيرة في سبيل الوطن.

كما أكد مبارك على استمرار دعم حزب الشعب الجمهوري لأسر الشهداء وتقديم العون والمساندة لهم في كافة المجالات.

حماية أمن واستقرار البلاد

وألقى النائب أبو سريع إمام كلمة تحدث فيها عن الدور البطولي الذي يؤديه رجال الجيش والشرطة في حماية أمن واستقرار البلاد، مشددًا على أن تضحياتهم لن تُنسى وأن الحزب سيظل داعمًا لهم ولأسرهم.

تخلل الاحتفالية تقديم هدايا عينية لأسر الشهداء تقديرًا لتضحيات ذويهم. وأبرز ما ميز الاحتفالية كان السحب الذي نظمته أمانة القليوبية على أسماء أسر الشهداء، حيث قدمت الأمانة 6 رحلات عمرة للفائزين، مما أضفى جوًا من الفرح والامتنان بين الحضور.

قدم الاحتفالية الإعلامي محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لشئون الإعلام بالقليوبية، وأعربت أسر الشهداء عن شكرها وامتنانها لحزب الشعب الجمهوري وأمانة القليوبية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعزز روح الوحدة والانتماء الوطني.

مواصلة العمل والعطاء

واختتمت احتفالية 30 يونيو بأداء الحضور للنشيد الوطني، والتأكيد على مواصلة العمل والعطاء في سبيل رفعة الوطن وحماية استقراره، مؤكدين على أن دماء الشهداء الزكية ستظل نبراسًا ينير طريق الأجيال القادمة نحو مستقبل أفضل.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار احتفالات حزب الشعب الجمهوري بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي تُعد واحدة من أهم المحطات في تاريخ مصر الحديث، حيث تعكس روح التضامن والتكاتف بين أبناء الشعب المصري وقياداته في مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية.