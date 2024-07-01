«التجمع»: تغيير الحكومة يأتي في لحظة استثنائية.. والجميع يترقب أدائها

قال عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إنه مشفق على التشكيل الوزاري المرتقب، لأنه دائمًا ما كنا نشهد تغييرات وزارية تأتي في أجواء احتفالية، لكن الوزارة المقبلة تأتي في لحظة استثنائية، وهناك حالة ترقب لأدائها قبل أن تبدأ، وهناك مطالب عديدة لدى القوى السياسية والمواطن في الشارع.

الجميع ينتظر التغيير الوزاري

أوضح «قنديل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، عبر شاشة «دي أم سي»، أن هناك العديد من الجهات والمؤسسات المنتظرة والمترقبة للتغيير الوزاري، مؤكدا أن هذا التشكيل مهم جدًا في نظر القوى السياسية والشارع، مضيفًا: «حركة الحكومة المرتقبة على الأرض ستكون أوضح وأدق، والسياسات التي ستتبعها ستكون سياسات مختلف عن التركيبة الوزارية القائمة الآن».

مخرجات الحوار الوطني ومدى استجابة الحكومة

وشدد على أن الحكومة المرتقبة أمامها مجموعة واضحة ومحددة من المشكلات التي يجب التعامل معها بشكل يحقق أثرًا وانطباعًا إيجابيًا لدى المواطن المصري، مؤكدًا أن الدكتور ضياء رشوان المنسق العام لـ«الحوار الوطني» أعلن عن اجتماع يوم السبت للنظر في مخرجات الحوار ومدى استجابة الحكومة، وعلى رئيس الوزراء خلال أيام وضع جدول تنفيذي، قبل أن ينتقل إلى البرلمان.