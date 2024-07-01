الإعلامية منى عبد الوهاب تقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين

وقع الاختيار على الاعلامية منى عبد الوهاب لتقديم الموتمر الصحفي لمهرجان العلمين في دورته الثانية، والمقرر انطلاقه بعد قليل، في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الموتمر عن الفعاليات التي ستشهدها الدورة الثانية من المهرجان، والتي تتضمن كثير من المفاجآت والفعاليات المتنوعة ما بين الرياضية والفنية والثقافية والتي سيشارك بها عدد من النجوم.

تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين

يذكر أن مهرجان العلمين في دورته الثانية قد قرر تخصيص 60 في المئة من أرباح المهرجان لصالح أشقائنا في فلسطين.

أبرز حفلات مهرجان العلمين في دورته الأولى

وشهد مهرجان العلمين في دورته الأولى إقامة العديد من الحفلات الغنائية لكبار نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم محمد منير، إليسا، تامر حسني، أحمد سعد، تامر عاشور، حكيم وكوكبة من النجوم.