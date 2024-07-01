الاستعدادات الأخيرة للمؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين قبل انطلاقه (صور)

تحضيرات مكثفة تُجرى حالياً قبل انطلاق المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين في دورته الثانية، بعد قليل، داخل نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الخاص بمهرجان العلمين الإعلان عن كل تفاصيل الدورة الثانية التي ستكون مليئة بالمفاجآت فيما يخص الحفلات الغنائية والعروض الفنية وما إلى ذلك، بخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في دورته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

حفلات غنائية لكبار النجوم في مهرجان العلمين

وشهد مهرجان العلمين في دورته الأولى إقامة العديد من الحفلات الغنائية لكبار نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم محمد منير، إليسا، تامر حسني، أحمد سعد، تامر عاشور، حكيم وكوكبة من النجوم.

نجوم الغناء سعداء بالمشاركة في المهرجان

وقد أعرب نجوم الغناء حينها عن سعادتهم بالمشاركة في المهرجان الترفيهي الأول بمنطقة الشرق الأوسط.