منى عبدالوهاب بعد إعلان برنامجها الجديد: أبحث عن الوشوش الحقيقية لضيوفي

بفستان مثل الأميرات ظهرت الإعلامية منى عبد الوهاب وهي تجلس على كرسي فخم يشبه كرسي العرش، وتخفي عينيها بماسك خاص، وذلك على بوستر ترويجي لبرنامجها الرمضاني الجديد «على المسرح»، الذي كشف عنه الستار الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، قائلًا: «يوميًا في رمضان مع منى عبد الوهاب».

«منى»: أبحث عن الوشوش الحقيقية لضيوفي

وفي حوار سابق للإعلامية منى عبد الوهاب على إحدى القنوات الفضائية، قالت إنها لا تبحث عن «الفرقعة والخناقات في برامجها، وما يحدث في البرامج من خناقات أو بكاء الضيف مثلًا هو أمر غير معد ولا مكتوب في الاسكريبت، وأضافت: «بيحصل في الحلقات حاجات مش متوقعة ولا مكتوبة، أنا بحب أدور على الوشوش المختلفة في ضيوف برامجي، والمناطق الشائكة في حياتهم وشخصياتهم، مش بحب الأسئلة التقليدية اللي كل الناس عارفينها عن الضيف».

وأكدت أنّ دارسي الإعلام يعرفون جيدًا أنّ هناك قوالب برامجية منها «سؤال أقوى من أي إجابة هتيجي بعده»، وهي الطريقة التي تحب الاعتماد عليها في أسئلتها، وأضافت: «بحب السؤال القصير الواضح الصريح الجرئ، دي النوعية اللي بفضلها في برامجي، وأنا آخر حد يتقال عنه بتاع خناقات».

برنامج «أنا والقناع»

وفي العام الماضي، قدمت الإعلامية منى عبد الوهاب برنامج «أنا والقناع»، الذي استضافت من خلاله عددُا من النجوم، من بينهم شرين رضا وريهام عبد الغفور وروجينا ويسرا وحنان مطاوع.