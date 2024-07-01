5 أسئلة في الفيزياء يحصل طلاب الثانوية على درجتها كاملة.. تعرف عليها

شكاوى متكررة من قِبل طلاب القسم العلمي بشعبيته وأولياء الأمور حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء، والتي أدّاها الطلاب يوم السبت الماضي، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد تقرير حول مدى مطابقة أسئلة الفيزياء للمواصفات، حتى جاءت نتيجة التقرير الذي أعدته اللجنة في مصلحة الطلاب.

الأسئلة التي يحصل الطلاب على درجتها الكاملة

وبحسب البيان الذي أصدرته الوزارة، فقد خلص تقرير اللجنة إلى عدة نتائج أخذت بعين الاعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول، وأوضحها محمد كراوية أستاذ مادة الفيزياء على النحو التالي:

السؤال 6

- منح الدرجة الكاملة للسؤال 6 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، إذ جاء السؤال السادس عن الإجابة من متعدد بشأن حركة المغناطيس الموضح في الصورة، وجاءت الإجابات كالتالي:

(أ) المغناطيس (2) يقترب من الملف والمغناطي (1) يبتعد عن الملف.

(ب) المغناطيسان (1)، (2) يقتربان من الملف.

(ج) المغناطيس (1) يقترب من الملف والمغناطيس (2) يبتعد عن الملف.

(د) المغناطيسان (1)، (2) يبتعدان عن الملف.

السؤال 33

منح الدرجة الكاملة للسؤال 33 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، وجاء نص السؤال: ملف دائري عدد لفاته (60) لفة، ومساحة وجهه (36 cm2) يخترقه فيض مغناطيسي عمودي على مستوى الملف كثافة فيضه 1×10 -6 T، إذا دار الملف 1/2 دورة في زمن قدره (400ms) فإن القوة الدافعة المستحثة اللحظية المتولدة في المف.

(أ) 1.08 nV

(ب) 0.54 ????V

(ج) 1.08 ????V

(د) 0.54 nV

السؤال 40

منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم 40 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، وجاء نص السؤال: يوضح الشكل العلاقة بين القوة الدافعة المستحثة في مولد تيار متردد مقاومة ملفه 500 ???? مع الزمن، ومن خلال الشكل؛ أي من الدوائر التالية تصلح لاستبدال العمود الكهربي بالمولد ليعطي نفس شدة التيار قبل الاستبدال؟

السؤال 20

اعتبار الإجابات (أ - د) للسؤال رقم 20 (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، وجاء نص السؤال: في الدائرة الكهربية مكثف وملف حث مهمل المقاومة الأومية ومقاومتان (1 و2)، للحصول على أكبر قدرة كهربية مستهلكة يجب أن يتم

(أ) فتح K1 , K2 , K3

(ب) فتح K2 وغلق (K1 , K3)

(ج) غلق (K2 , K3) فتح K1

(د) غلق K3 , K2 , K1

السؤال 14

اعتبار الاجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم 14 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، وجاء نص السؤال: الشكل الموضح يتأثر بمجال مغناطيسي والسلك zy قابل للحركة ولكي يمر تيار في الجلفانومتر من نقطة (1) إلى نقطة (2). أي من الاختيارات التالية صحيح؟

(أ) نحو يسار الصفحة: عمودي على مستوى الصفحة وإلى خارج الصفحة

(ب) نحو يمين الصفحة: عمودي على مستوى الصفحة وإلى خارج الصفحة

(ج) نحو يمين الصفحة: في مستوى الصفحة وإلى جهة اليسار

(د) نحو يسار الصفحة: في مستوى الصفحة وإلى جهة اليمين

وأكدت اللجنة على مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة امتحان قبل الطباعة، مع الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.