عاجل.. 5 أسئلة في الفيزياء يحصل فيها طلاب الثانوية على الدرجة كاملة.. اعرفها

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة ورقم ونَصّ أسئلة الفيزياء للثانوية العامة التي سيحصل كل الطلاب على درجتها كامل، بناء اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة، بعد شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة.

رقم ونص أسئلة الفيزياء للثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، رقم ونص أسئلة الفيزياء للثانوية العامة التي سيحصل كل الطلاب على درجاتها كاملة بالإضافة إلى الأسئلة التي سيحسب إجابتها صحيحة وهي كالتالي:-

- السؤال 6 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- السؤال 33 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- السؤال رقم 40 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - د) للسؤال رقم 20 (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم 14 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

جاء ذلك بعد شكاوى طلاب الصف الثالث الثانوي من صعوبة امتحان الفيزياء، ووجود أخطاء في صياغة أسئلة الامتحان، ووجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بسرعة إعداد تقرير كامل حول مدى صعوبة امتحان مادة الفيزياء ومطابقة الأسئلة للمواصفات، بالنظر بعين الأعتبار لمصلحة الطلاب فى المقام الأول.