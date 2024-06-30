حال عدم مطابقة المواصفات.. تعرف على الإجراء القانوني تجاه واضعي امتحان الفيزياء

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية، الذين أدوا امتحان الفيزياء، تقرير اللجنة الفنية غدا الاثنين، والتي وجّه وزير التربية والتعليم بتشكيلها للوقوف على مدى مطابقة ورقة الامتحان للمواصفات الفنية، بعد تداول العديد من الشكاوى من الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوزير يحاسب المخالف

قال أيمن محفوظ المحامي، إنه يجوز لوزير التعليم أن يحاسب واضعي الأسئلة الصعبة في الامتحان بعقوبات إدراية تبدأ من الإنذار وحتى المنع من وضع الامتحانات أو النقل لوظيفة إدارية وذلك وفق التقرير الصادر من اللجنة المحايده التي أمر وزير التعليم بتشكيلها، موضحا أنه يجوز له تنظيم الامتحان وإلغاء الأسئلة الصعبة وترتيب الدرجات للطلاب بناء على هذا التقرير.

نصوص قانون التعليم

وأوضح، أنه وفقاً لما نص عليه قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته في 8 أبريل عام 2019، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان وغير ذلك في إطار تنظيم عمليه الامتحانات، مشيرا إلى أن قرار وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة محايدة لفحص أسئلة امتحان الفيزياء جاء مطابقا لصحيح القانون.