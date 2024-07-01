7 معلومات عن مدارس مصنع السكر في المحافظات.. الشروط وتنسيق القبول

مع بحث أولياء الأمور عن بدائل للثانوية العامة، والبحث عن مدارس تؤهل الأبناء لسوق العمل في مختلف المحافظات، تظل المدارس الفنية هي البديل الأول بعد مدارس التمريض، إلا أن مدارس مصانع السكر الفنية تعتبر من أقل المدارس في التنسيق بين المدارس الفنية.

7 معلومات عن مدرسة مصنع السكر

وتنتشر مدارس مصانع السكر في العديد من المحافظات وترصد لكم هم المعلومات بشأنها:

1- تقبل المدارس الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

2- تنسيق المدارس يختلف من محافظة لأخرى ويبدأ بـ 140 درجة بحد أدنى لطلاب الخدمات، وهو من أقل التنسيق بين المدارس.

3- التنسيق يصل لحد أقصى 170 درجة.

4- قبول الأوراق بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني للتنسيق وطباعة التسجيل

5- تعمل المدرسة على إعداد الكوادر الفنية للعمل في مصانع السكر بالمحافظات

6- يحصل الطالب على شهادة في الدبلوم الفني بعد دراسة لمدة 3 سنوات

7- يدرس الطالب مواد أساسية كاللغة العربية واللغة الأجنبية والرياضيات إلى جانب مواد عملية تتعلق بالزراعة وكيفية تكرير السكر والمعامل الخاصة به والعمل على الآلات.

أماكن مدرسة مصنع السكر في المحافظات

وتنتشر مدارس السكر في العديد من المحافظات ومن أهمها:

1-مدرسة مصنع السكر بالدقهلية.. مركز بلقاس.

2- مدرسة مصنع السكر في كفر الشيخ.

3- مدرسة مصنع السكر في الحامول.

4- مدرسة مصنع السكر في الحوامدية بمحافظة الجيزة.

5- مدرسة مصنع السكر في جرجا سوهاج.

6- مدرسة مصنع السكر في دشنا بمحافظة قنا.

7- مدرسة مصنع السكر بمدينة إدفو في اسوان.

8- مدرسة مصنع السكر بمدينة قوص في قنا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة مصنع السكر

وأعلنت بعض مدارس مصنع السكر في المحافظات عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدرسة وشملت: «أصل شهادة الإعدادية لهذا العام 2024 مختومة بخاتم الشعار و5 صور منها، وشهادة ميلاد الطالب، و5 صور منها، وعدد 6 صور شخصية، وملف التقديم يحتوي على طلب الالتحاق، والبطاقة المدرسية والبطاقة الصحية وبطاقة الرغبات».