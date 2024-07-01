نائب رئيس «المؤتمر»: أتمنى جدارة الحكومة المرتقبة في تنفيذ تكليفات السيسي

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يتمنى بأن تكون الحكومة المرتقبة جديرة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وتنعكس بالتشكيل الذي سيصدر عنها خلال الأيام المقبلة، ومن المفترض أن تضم الحكومة المرتقبة كفاءات وخبرات وقدرات متميزة.

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، والمذاع على قناة «دي إم سي»، أنه يجب أن يكون هناك نوع من المواءمة السياسية ورؤية تتفق مع القوى السياسية في محاور كثيرة مع الحكومة المرتقبة، وشكل من أشكال التفاعل وتمديده الذي كان قائما خلال الفترة الماضية ليتجاوز مع الحوار الوطني ويكون أكثر فاعلية معه.

وأشار إلى أنه يجب رؤية التوصيات التي بذل فيها جهد خلال جلسات الحوار وفقا لما قرره المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، برؤية آليات خروج التوصيات الماضية للنور ولا سيما.

وأوضح أن توصيات الحوار الوطني تتعلق بملف الإصلاح السياسي وتعديل شكل النظام الانتخابي، خاصة أن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ قاربت، بجانب شكل قانون المجالس المحلية، والذي تم التوافق عليه في الحوار الوطني، وبالنسبة للشق الاقتصادي يجب أن يكون هناك تغيير في السياسات الخاصة بالحكومة فيما يتعلق بالتضخم وضبط الأسواق وملف الكهرباء وتعميق التصنيع المحلي.