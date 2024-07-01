محاضرات مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 بالقاهرة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية في مادة اللغة الإنجليزية، والتي سيؤدي الطلاب الامتحان فيها غداً الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعة ليلة الامتحان

شهدت مراجعة ليلة الامتحان إقبالاً وحضور كثيفاً من جانب الطلاب، للاستفادة من خبرة المعلمين.

عدد طلاب الثانوية

ينتظم في امتحان الثانوية العامة 2024 نحو 700 ألف و450 ألفا و86 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على الشُعبتين العلمية والأدبية، ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم لهذا العام 434 ألفا و574 طالبا وطالبة، أما فيما يخص شعبة الرياضيات، فبلغ عدد الطلاب 102 آلاف و827 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب لشعبة الأدبي207 آلاف و685 طالبا وطالبة.