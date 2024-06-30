عاجل.. لطلاب الثانوية العامة.. الأسئلة المتوقعة في امتحان الإنجليزي

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء المقبل 2 يوليو؛ لذا يواظبون الآن على مذاكرة المادة بكل قواعدها وأسئلتها المتوقعة حتى يتمكنون من اجتياز الامتحان بنجاح ويحصلون على أعلى الدرجات.

امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024

وتزامنًا مع استعداد طلاب الثانوية العامة 2024 لتأدية امتحان اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء المقبل، أوضح كريم علي، مُدرس لغة إنجليزية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مذاكرة مادة اللغة الإنجليزية تعتمد في الأساس الأول على حفظ كمية جيدة من الكلمات والإلمام بالقواعد، إلى جانب الاطلاع على أهم الأسئلة، خاصةً المُتوقع أن ترد في الامتحان.

أهم الأسئلة المتوقع في امتحان اللغة الإنجليزية

وقدم «علي» لطلاب الثانوية العامة 2024 مجموعة من أهم الأسئلة المتوقع أن ترد في امتحان اللغة الإنجليزية، حتى يتمكنوا من مذاكرتها وبالتالي اجتياز الامتحان بقلب مطمئن وأعصاب هادئة ومن ثم الإجابة بشكل جيد وتحصيل أعلى الدرجات، وجاء الأسئلة المتوقعة كالتالي:

طلاب الثانوية العامة يأدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها الأدبية والعلمية، يوم السبت الموافق 29 يونيو، امتحاني الفيزياء والتاريخ في تمام الساعة التاسعة صباحًا على مستوى الجمهورية.