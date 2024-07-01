«تعليم الغربية»: عقد مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان الإنجليزي

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، فعاليات مراجعة ليلة الامتحانات المجانية والتي جرى تنفيذها اليوم الاثنين لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية، استعدادًا لامتحان اللغة الإنجليزية والمقرر غدًا الثلاثاء.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إن المراجعات النهائية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بالغربية مستمرة في مختلف الإدارات التعليمية الـ10 مدن ومراكز المحافظة، وذلك يكون في اليوم الذي قبل الامتحان بهدف مساعدة الطلاب والطالبات على المذاكرة والقدرة على مراجعة المادة الدراسية مع المتخصصين.

لجان امتحانات الثانوية العامة بالغربية

وأشار إلى أن من المقرر عقد امتحان اللغة الإنجليزية غدا الثلاثاء، في 113 لجنة امتحانات بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، ويؤدي الامتحانات نحو 40 ألف 660 طالب وطالبة، وسط استعدادات مكثفة من قبل الجهات المعنية بهدف توفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات بصورة طبيعية.

تخفيف الأعباء

وأشار إلى أن المراجعات النهائية تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وذلك في ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب؛ سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقا من مسئولياتها وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وجذب الطلاب للمدارس.