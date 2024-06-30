تحذير لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة الإنجليزية بسبب درجات الحرارة

تزامنا مع امتحان اللغة الإنجليزية، يواجه طلاب الثانوية العامة تحديًا مضاعفًا بسبب درجات الحرارة، التي تمثل ضغطا على الطلاب بجانب المذاكرة، وتسبب لهم مشاكل في التركيز.

ويحرص الأطباء على منح الطلاب بعض التعليمات والتحذيرات والنصائح، من أجل تفادي مخاطر الحرارة المرتفعة.. فما هي التحذيرات؟

نصائح لتجنب ضربات الشمس ومخاطر ارتفاع درجات الحرارة

من الضروري الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصةً خلال ساعات الذروة، والتي ستكون عقب أداء الامتحان الذي يبدأ في التاسعة صباح يوم الثلاثاء المقبل، وتصل درجات الحرارة خلاله إلى 39 درجة في القاهرة، وما يعادلها في المحافظات.

ويقول مجدي بدران أستاذ المناعة والحساسية، في حديثه لـ«الوطن»، إن الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة سيكون العامل الأهم لتفادي ضربات الشمس، والتي يكون أعراضها الصداع الشديد، والدوار، والغثيان، والتقيؤ، وفقدان الوعي.

وفي حال ظهور هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مكان مظلل وبارد، وتناول قدر كاف من الماء، والاستعانة بكمادات باردة على الرأس مع طلب المساعدة الفورية، مع التواجد في مكان به تهوية جيدة، والذهاب إلى الطبيب إذا استدعى الأمر.

نصائح للمذاكرة مع ارتفاع درجات الحرارة

من الضروري تخصيص ساعات محددة للمذاكرة، مع فترات راحة قصيرة كل ساعة، واختيار مكانًا مناسبًا للمذاكرة، جيد التهوئة مضاء بشكلٍ كاف، وهادئ، ومن أجل تفادي الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة يجب ارتداء ملابس قطنية خفيفة، وشرب الماء بشكل كاف، والعصائر الطبيعية لتجنب الجفاف.

كما يجب تناول الفواكه والخضروات، والمكسرات، مع الحصول على قسط كاف من النوم وممارسة الرياضة بشكل مستمر 10 دقائق يوميا على الأقل، باعتبارها تساعد على تحسين المزاج، وتنشيط الدورة الدموية، وزيادة التركيز.