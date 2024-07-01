«المتحدة» تخصص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح فلسطين

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين في نسخته الثانية، لصالح فلسطين.

وأظهرت الملصقات الدعائية للمهرجان هذا التبرع، في لفتة طيبة تعكس عمق العلاقات بين مصر وفلسطين، ودعم الشركة المتحدة لإخواننا الفلسطينيين، كما تم وضع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري على شعار المهرجان «العالم علمين».

المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين بعد قليل

ومن المقرر انطلاق المؤتمر الصحفي للمهرجان، بعد قليل، داخل نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، وخلاله سيتم الكشف عن تفاصيل الدورة الثانية التي ستكون مليئة بالمفاجآت، على غرار الدورة الأولى التي حققت نجاحًا مبهرًا خلال العام الماضي.

تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان العلمين

وشهدت الدورة الأولى للمهرجان إقامة حفلات غنائية كبيرة لعدد من مطربي مصر والوطن العربي، منهم نانسي عجرم، محمد منير، راغب علامة، إليسا، أحمد سعد، تامر عاشور، حكيم، وغيرهم من المطربين الذين أبدوا سعادة بالغة بمشاركتهم في المهرجان.