وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة» لجميع المؤهلات.. قدم الآن

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» حاجة إحدى شركات الدفع الإلكتروني، إلى موظفين للعمل في مجال المبيعات، وذلك للخريجين الحاصلين على جميع المؤهلات.

متطلبات الوظيفة

واشترطت الشركة فيمن يتقدم للوظائف المتاحة، أن تتوفر لديه الشروط التالية:

- خبرة في مجال المبيعات ويفضل من مجالات الدفع الإلكتروني·

- يمتلك وسيلة تنقل·

- السن من 21 إلى 34 سنة·

- موقف محدد من التجنيد.

الحقوق والمميزات

يحصل المتقدم على الوظيفة على المميزات التالية:

- رواتب مجزية.

- تأمينات اجتماعية وصحية.

- زيادة سنوية.

التقديم على الوظيفة

تقع أماكن العمل محافظة الغربية ومحافظة كفر الشيخ ومركزها، ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على الرابط من هنـــــــا، ثم إدخال البيانات المطلوبة.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تكشف عن العديد من فرص العمل المتوفرة للشباب، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، وذلك حرصًا منها على توفير فرص عمل للشباب والخريجين.