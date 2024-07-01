طرح وظائف «وكلاء لتحصيل ديون البنوك» بالقاهرة والإسكندرية.. اعرف الشروط

تحرص وزارة الشباب والرياضة على تسهيل حصول الشباب على فرص عمل في عدد من المجالات، بعائد مادي مناسب، بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الأمر والمسؤولة عن التوظيف المباشر.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية بشركة سمارت كولكشن لتحصيل الديون التابعة للبنوك، وخاصة فرع القاهرة والإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر، وخلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» تفاصيل تلك الوظائف.

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة سمارت كولكشن شباب للتعيين وكلاء تحصيل فرع القاهرة والإسكندرية.

شروط الوظيفة

تشترط الشركة للقبول في الوظائف توافر المتطلبات الآتية:

- أن يكون حديث التخرج.

- أن يكون حسن المظهر.

- خريجين فقط، وغير متاح للطلبه.

- السن لا يزيد عن 40 سنة.

- خبرة أو بدون خبرة.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات التالية:

- مرتبات مجزية.

- عمولات.

- بدل انتقالات.

- تأمين اجتماعي.

- تدريب بصفة مستمرة.

- فرص للترقي.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/9sYzikAEcQ

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر:

https://tawzeefmasr.com/