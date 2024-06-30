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وظائف مديرية العمل 2024 بالقليوبية.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

كتب:

حسن صالح
08:57 م | الأحد 30 يونيو 2024
وظائف أرشيفية

وظائف أرشيفية

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن توافر 185 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة، حيث يمكن التقديم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة وحتى اكتمال الأعداد المطلوبة. 

وظائف مديرية العمل القليوبية 2024

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل، ضمت 185 فرصة في 4 شركات ومصانع بمرتبات مجزية حيث تتوافر الوظائف كالتالي :

3 محاسب تكاليف 

3 محاسب عام 

3 مندوب مبيعات 

2 مدير قسم جودة 

10 أفراد قسم جودة 

20 عامل تشطيب 

15 عامل مساعد 

20 عامل نسيج 

مساعد أمين مخازن 

2 عامل مقصدار 

2 مهندس زراعي 

15 عامل إنتاج 

5 سائق 

20 عامل سنجر 

20 عامل أوفر 

15 عامل أورلية 

15 عامل كنترول 

5 عامل مكوجي 

15 عامل ترقيم 

رابط التقدم في وظائف العمل 2024

أوضح محافظ القليوبية أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، أو من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي من هنا.

 

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بقلم حسن صالح