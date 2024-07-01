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جومانا ماهر: «العلمين» أكبر مهرجان ثقافي ورياضي وترفيهي في الشرق الأوسط

كتب:

محمد عزالدين
08:39 م | الإثنين 01 يوليو 2024
جومانا ماهر

جومانا ماهر

قالت جومانا ماهر، مقدمة المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين، إن المهرجان يُعد أكبر مهرجان ثقافي ورياضي وترفيهي على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي الشرق الأوسط، متابعة: «نجحت النسخة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة في تحقيق أهداف المهرجان والتي تتمثل في عدة نقاط، أهمها تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكلملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة».

وأضافت ماهر، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين، «الترويج للسياحة في المدينة وما تتميز فيه من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أوقات السنة، والترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي وإبراز دور القوة الناعمة في مصر من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية متنوعة».

وواصلت: «شعار المهرجان العالم علمين، خلال الفترة من 11 يوليو إلى الأسبوع الأولى من سبتمبر».

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