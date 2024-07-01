رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المتحدة» تعلن إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الصباح ترشيدا للطاقة

كتب:

عمرو هلال
08:24 م | الإثنين 01 يوليو 2024
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيدا للطاقة.

اقرأ المزيد:

الوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين بمؤتمر مهرجان العلمين

بث مباشر.. المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان العلمين في نسخته الثانية

حزب المصريين: تبرع «المتحدة» بـ60% من أرباح مهرجان العلمين يعكس دورها الوطني

11 يوليو موعد انطلاق مهرجان العلمين في دورته الثانية

«المتحدة» تخصص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح فلسطين
بقلم عمرو هلال