«المتحدة» تعلن إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الصباح ترشيدا للطاقة كتب: عمرو هلال 08:24 م | الإثنين 01 يوليو 2024 مهرجان العلمين قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيدا للطاقة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين بمؤتمر مهرجان العلمين بث مباشر.. المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان العلمين في نسخته الثانية حزب المصريين: تبرع «المتحدة» بـ60% من أرباح مهرجان العلمين يعكس دورها الوطني 11 يوليو موعد انطلاق مهرجان العلمين في دورته الثانية «المتحدة» تخصص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح فلسطين مهرجان العلمين العالم علمين الشركة المتحدة المتحدة مهرجان العلمين الجديدة بقلم عمرو هلال