احصل على 50 ألف جنيه سنويا عند شراء هذه الشهادة من بنك التنمية الصناعية

يوفر بنك التنمية الصناعية أنواع مختلفة من الشهادات الادخارية من بينها «شهادة اختيارك الثلاثية» بالعملة المحلية، بدوريات صرف وعوائد متنوعة، أبرزها ذات العائد 25% سنويًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التنمية الصناعية لشهر يوليو 2024، المنشور عبر الموقع الرسمي للبنك، تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات والعائد 25% سنويًا ويصرف سنويًا.

تفاصيل شهادة بنك التنمية الصناعية

أوضح البنك، أن الحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه في أول مرة للشراء، كما يمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.

عائد 50 ألف جنيه من مبلغ 200 ألف

يمكن لصاحب مبلغ 200 ألف جنيه الحصول على عائد سنوي 50 ألف جنيه عند شراء هذه الشهادة من بنك التنمية الصناعية.

وتصدر شهادة اختيارك للأفراد الطبيعيين فقط، ولا يمكن استرداد الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من الشراء، والعائد ثابت طوال المدة، ويبدأ احتسابه من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

ويمكن الاقتراض بضمان شهادة اختيارك 95% من قيمتها الأسمية، وتجدد الشهادة تلقائياً ما لم يخبر العميل قبل تاريخ الاستحقاق من البنك، فيما يكون التجديد بالأسعار والشروط والأحكام الخاصة بالشهادات المعلنة بالبنك في حينه.