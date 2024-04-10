بعائد تصاعدي.. تفاصيل الحساب الجاري من بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية الحكومي، أنواعًا مختلفة من المنتجات المصرفية، بينها حساب جاري ستار بعائد تصاعدي للأفراد بالجنيه المصري، وهو للعملاء الأفراد.

حساب جاري ستار بعائد تصاعدي

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التنمية الصناعية لشهر أبريل 2024، سعر العائد على الحساب الجاري متدرج ويحتسب طبقًا لرصيد حساب العميل الفعلي عند إغلاق اليوم، ويتم احتساب العائد في اليوم التالي للإيداع، ويصرف العائد شهريًا.

ونرصد في السطور التالية جدول أسعار العائد حسب رصيد الحساب من بنك التنمية الصناعية.

أسعار العائد حسب رصيد الحساب

- أقل من 500 ألف جنيه العائد 6%.

- من 500 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه 9%.

- من مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه يكون 10%.

- من 3 مليون جنيه وأقل من 5 ملايين جنيه العائد 12%.

- من 5 ملايين جنيه وأقل من 10 مليون جنيه يكون 13%.

- من 10 مليون جنيه وأقل من 30 مليون جنيه العائد 14%.

- من 30 مليون جنيه وأقل من 40 مليون جنيه يكون 15%.

- من 40 مليون جنيه فأكثر 16%.