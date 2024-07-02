سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 2-7-2023 في البنوك

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في البنوك بحسب المواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الريال السعودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي

استقر ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، حيث سجل نحو12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في اﻟﺑﻧك الأهلي المصري

فيما سجل ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻷھلي اﻟﻣﺻري نحو 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغ ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك ﻣﺻر 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما سجل ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري الدولي CIB عند 12.73 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.