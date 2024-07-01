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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-7-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
07:22 ص | الإثنين 01 يوليو 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-7-2024 في البنوك مع بداية التعاملات، إذ سجل ﺳﻌره في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري نحو 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 1-7-2024 في البنوك بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

استقرار ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 

سجل ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري نحو12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

وبلغ ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻷھلي اﻟﻣﺻري نحو 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

وجاء ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك ﻣﺻر بـ12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

وسجل ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ 12.72 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.

وعن ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ بلغ 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

وبالنسبة لسعر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري الدولي CIB بلغ 12.73 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

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بقلم شوشة عبدالواحد