عمرو الفقي: مهرجان العلمين محاولة لتنمية الترفيه في مصر

ألقى عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المقام الآن في مدينة العلمين الجديدة للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية للمهرجان.

وقال الفقي: «حابب أشكر كل الحضور وعندنا مجموعة من الأهداف منها الاهتمام بشكل كبير بصناعة الإعلام والترفيه والرياضة والدور بتاعنا في الحتة دي بنحاول قدر الإمكان إننا ننمي الترفيه في مصر، وصناعة المهرجانات عالميا محرك أساسي للترويج للمدن الجديدة».

وتابع الفقي: «مهرجان العلمين جزء من المهرجانات اللي إحنا مهتمين بيه والنسخة الجديدة مستهدفين نضاعف الرقم بتاع السنة اللي فاتت وهيكون فيه مسرحيات وحوالي 10 حفلات والاهتمام بالطفل السنة دي في مهرجان نبته علشان تكون كل الأسرة موجودة».

وأكد الفقي أن هذا العام في المهرجان سيكون هناك تعاون مع هيئة الترفيه قائلًا: «هيعرضوا 4 مسرحيات و3 حفلات وإحنا هنرعى مسرحيتين في موسم الرياض».