أستاذ هندسة بترول: إقامة 50% من فعاليات مهرجان العلمين رسالة مهمة للجميع

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين، مساء اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، إقامة 50% من الفعاليات نهارا، مع الاعتماد على الطاقة الشمسية، في إطار توجهات الشركة لترشيد الطاقة، علاوة على استمرار تنفيذ خطة الجذب السياحى لتلك المنطقة خلال فترة الصيف.

ترشيد استهلاك الطاقة في مهرجان العلمين

أشاد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، بمبادرة الشركة المتحدة، لترشيد الطاقة في مهرجان العلمين، قائلا: «كلنا في مركب واحد، ومبادرة ترشيد الطاقة في المهرجان رسالة مهمة في توقيتها، ولها أبعاد إيجابية جدا، وتدخل في إطار المبادرة الوطنية لترشيد الطاقة في مصر».

وثمن أبو العلا، جهود الشركة المتحدة في اتجاه ترشيد الطاقة، داعيا إلى الاستفادة من هذا التوجه، وإطلاق مبادرة وطنية للأسرة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى المسؤول التنفيذى سواء كان وزيرالكهرباء أو البترول، أن يوضح للمواطن مدى إنتاجنا من الغاز واستهلاكنا للطاقة، وتأثير ذلك على الأزمة التي يعاني منها العالم أكمل في الوقت الراهن.