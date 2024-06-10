عمرو الفقي: جميع المؤسسات العالمية نقلت عن «القاهرة الإخبارية» تغطيتها لأحداث غزة

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن «المتحدة» جزء من الأسرة الصحفية، موضحا «لدينا في الشركة المتحدة 7 مطبوعات صحفية و5 آلاف إعلامي منهم 3 آلاف في الصحافة الإلكترونية والورقية».

تطوير الصحافة الإلكترونية

وأكمل «الفقي»، خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»: «الفترة الماضية سعينا بشكل كبير لتطوير المنظومة والصحافة الإلكترونية، والمهنة بشكل عام، ونفتخر أننا جزء من المنظومة الصحفية، وأن أغلب المنتسبين إلينا بالمتحدة نقابيين».

جميع المؤسسات العالمية نقلت عن قناة القاهرة الإخبارية

وأوضح أن جميع المؤسسات العالمية نقلت عن قناة القاهرة الإخبارية، تغطيتها للأحداث الجارية في غزة، وما يحدث في غزة لا يصدقه عقل، والصمت العالمي عن هذه الانتهاكات أصبح مريبا.

وتابع أن الاحتلال تعامل بمنتهى القسوة مع الصحفيين، ومنذ بداية حرب غزة، كان هناك حجب للأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل خسرت شعبيا في الدول الغربية، وما خسرته إسرائيل خلال الشهور الثمانية الماضية لم تخسره على مدار 50 عاما.