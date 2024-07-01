معلومات عن الرئيس الموريتاني محمد الغزواني بعد انتخابه لولاية جديدة

انتخب الموريتانيون الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لولاية ثانية جديدة بعد فوزه في الانتخابات الموريتانية، وذلك بعد حصوله على 56.12% من الأصوات، وجاء خصمه المباشر بيرام الداه عبيدي في المركز الثاني بفارق كبير بعد حصوله على 22.10%، بحسب «BBC».

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، والمعروف بـ«ولد الغزواني»، أو «الغزواني»:

معلومات عن الرئيس الموريتاني محمد الغزواني

- ولد عام 1956، ويبلغ من العمر 67 عامًا.

- حفظ القرآن الكريم من الكُتاب وعمره 10 سنوات، واستكمل تعليمه حتى حصل على شهادة «البكالوريا»، والتي تعادل حاليًا الثانوية العامة.

- التحق بالجيش، واستكمل تعليمه في الأكاديمية الملكية العسكرية في مكناس بالمغرب.

- حصل على رتبة ملازم في يوليو عام 1981.

- تدرج في رتب الضباط حتى حصل على رتبة لواء عام 2008.

- ترقى إلى رتبة فريق عام 2012، وهو أول ضابط في الجيش الموريتاني يحصل عليها.

- حصل على شهادة في الدراسات القانونية في العلوم الإدارية والعسكرية.

- كان مرافقًا للرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، من عام 1987 حتى 1991.

- تولى قيادة الاستخبارات العسكرية في الفترة ما بين 2004 و2005.

- تولى منصب المدير العام للأمن وقائد أركان الجيش ووزير الدفاع الموريتاني.

- أصبح رئيسًا لموريتانيا عام 2019، وسيطرت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الفترة الأولى من ولايته.

- كانت مكافحة الفقر ودعم الشباب أولوياته خلال فترة رئاسته الأولى.