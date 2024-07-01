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معلومات عن الرئيس الموريتاني محمد الغزواني بعد انتخابه لولاية جديدة

كتب:

محمد عبدالعزيز
09:18 م | الإثنين 01 يوليو 2024
محمد ولد الشيخ الغزواني

محمد ولد الشيخ الغزواني

انتخب الموريتانيون الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لولاية ثانية جديدة بعد فوزه في الانتخابات الموريتانية، وذلك بعد حصوله على 56.12% من الأصوات، وجاء خصمه المباشر بيرام الداه عبيدي في المركز الثاني بفارق كبير بعد حصوله على 22.10%، بحسب «BBC».

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، والمعروف بـ«ولد الغزواني»، أو «الغزواني»:

معلومات عن الرئيس الموريتاني محمد الغزواني

- ولد عام 1956، ويبلغ من العمر 67 عامًا.

- حفظ القرآن الكريم من الكُتاب وعمره 10 سنوات، واستكمل تعليمه حتى حصل على شهادة «البكالوريا»، والتي تعادل حاليًا الثانوية العامة.

- التحق بالجيش، واستكمل تعليمه في الأكاديمية الملكية العسكرية في مكناس بالمغرب.

- حصل على رتبة ملازم في يوليو عام 1981.

- تدرج في رتب الضباط حتى حصل على رتبة لواء عام 2008.

- ترقى إلى رتبة فريق عام 2012، وهو أول ضابط في الجيش الموريتاني يحصل عليها.

- حصل على شهادة في الدراسات القانونية في العلوم الإدارية والعسكرية.

- كان مرافقًا للرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، من عام 1987 حتى 1991.

- تولى قيادة الاستخبارات العسكرية في الفترة ما بين 2004 و2005.

- تولى منصب المدير العام للأمن وقائد أركان الجيش ووزير الدفاع الموريتاني.

- أصبح رئيسًا لموريتانيا عام 2019، وسيطرت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الفترة الأولى من ولايته.

- كانت مكافحة الفقر ودعم الشباب أولوياته خلال فترة رئاسته الأولى.

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