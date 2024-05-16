موريتانيا: مضاعفة الجهود لإنهاء الحرب الهمجية الظالمة

قال الرئيس الموريتانى، محمد ولد الغزوانى، إنّ إسرائيل تواصل القتل والتشريد والإبادة الجماعية فى قطاع غزة على مرأى العالم بأكمله، لكى تضعف الثقة والأمل فى المجتمع الدولى ومؤسساته وترسخ القناعة بازدواجية معاييره.

وأضاف «الغزوانى»، خلال كلمته بالدورة الـ«33» للقمة العربية المقامة بالمنامة بمملكة البحرين، أمس، أن «الظروف التى تنعقد فيها القمة العربية اليوم، استثنائية وبالغة التعقيد والحساسية وهو أمر نحسه جميعاً بمرارة وأسى، فما يتعرض له الفلسطينيون فى قطاع غزة هو إبادة جماعية ممنهجة».

وشدد على أن هذه الظروف المحيطة بالأمة توجب على الدول العربية، مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق مع جميع الأطراف الدولية، من أجل وضع حد نهائى لهذه الحرب الهمجية الظالمة، وأن يُعاد الوضع إلى ما كان عليه وإقامة حل عادل ودائم يضمن حق الفلسطينيين الأصيل فى إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما تقتضيه قرارات الأمم المتحدة.

وتابع: «لا سبيل غير ذلك لقيام الأمن والاستقرار فى المنطقة، ومخطئ مَن يعتقد أن التمادى فى الفتك والتدمير، يمكن أن يُحرز لنفسه أمناً واستقراراً على حساب الآخرين».