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مهرجان العلمين يبعث برسالة عرفان للراحل وحيد حامد: «المبدعون لا يرحلون»

كتب:

عمرو هلال
09:19 م | الإثنين 01 يوليو 2024
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين

أكدت الإعلامية منى عبدالوهاب، المنسق العام والمتحدث باسم مهرجان العلمين الجديدة، أن مهرجان العلمين في نسخته الثانية يبعث برسالة شكر وعرفان للمبدع الراحل الكاتب وحيد حامد في ذكرى ميلاده.

وتابعت «عبدالوهاب»، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة: «ندعو له جميعًا بالمغفرة والرحمن.. المبدعون لا يرحلون وحيد حامد باقي بإبداعه».

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بقلم عمرو هلال