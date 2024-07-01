«حكاية عنوانها عمار يا مصر».. فيلم تسجيلي في مهرجان العلمين (فيديو)

عرض المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين، فيلما تسجيليا عن مدينة العلمين الجديدة.

وجاء في الفيلم: «بين صورة قديمة عمرها سنين لمدينة منهارة، وصورة جديدة عمرها 4 سنوات لمدينة ساحلية مبهرة، 100 قصة وحكاية عنوانها عمار يا مصر، العلمين اللي سموها مدينة الألغام اتغيرت واتحولت لمدينة البهجة».

وأضاف الفيلم: «خطط كتير درست إزاي تغير العلمين وتبنيها وتطور أرضها، خطط خلت العلمين مكان العالم يبصله بانبهار، واحنا نشوفه بعين أولاد البلد ولسان حالنا بيقول ما احنا قادرين نعملها.. 4 سنين بإيدين المصريين غيرنا شكل العلمين وبنينا مدينة من أجمل مدن العالم، وبقينا فخورين بنتيجة مجهودنا وبقى العالم علمين».

وتابع: «مهرجان العلمين في نسخته الأولى كان أسطوري، وفي سنة واحدة بس حجز مكان بين أهم المهرجانات في الشرق الأوسط بشهادة كل اللي حضروه، أجانب أو مصريين، من أول ما خططنا من فكرة المهرجان وكنا متأكدين إننا هننجح لأننا واثقين في قدرة العلمين على إبهار كل ضيوفها».

وواصل: «النجاح محصلش بضربة حظ، كل حاجة كانت متخططة ورسمها على الورق ونفذها عشرات الآلاف من العمال والمنظمين في وقت قياسي، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتشكر كل فرد اشتغل وكل شركة خططت أو مؤسسة أو جهة ساعدت في المهرجان بالشكل ده».