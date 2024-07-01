جامعة بنها الأهلية تشكل لجنة لتنظيم ومتابعة خطة ترشيد الكهرباء

أصدر الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، قرارًا بتشكيل لجنة لترشيد استهلاك الطاقة، توافقًا مع جهود الدولة المصرية لترشيد استهلاك الكهرباء وبهدف الحفاظ علي البيئة والتغلب على مخاطر التغير المناخي، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

دراسة أولويات استخدام مصادر الطاقة

وأوضح الدكتور جمال سوسة في بيان، أن اللجنة ستعمل على دراسة أولويات استخدام مصادر الطاقة بمختلف أنواعها، وسُبل ترشيد الطاقة المتاحة، وذلك بما يتوافق مع طبيعة وحاجة العمل بالجامعة، كما ستعمل اللجنة على وضع خطة متكاملة لآليات الترشيد ومتابعة تنفيذ محاور خفض الاستهلاك، مشيرًا إلى دراسة الجامعة إنشاء محطة طاقة شمسية بأسطح بنايات الجامعة.

مشروعات بحثية تطبيقية في مجالات ترشيد استهلاك الكهرباء

ووجه رئيس الجامعة برصد مكافآت تحفيزية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المهتمين بتنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية في مجالات ترشيد استهلاك الكهرباء، وتوجيه الدعم المطلوب لتنفيذ المشروعات البحثية لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية للاستخدامات المختلفة.

كما وجه بضرورة تنفيذ أنشطة توعوية لمنسوبي الجامعة بشأن أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وإلزام الطلاب والعاملين بإغلاق الأجهزة الكهربائية مثل شاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر بعد الانتهاء من استعمالها لتقليل هدر الكهرباء.

وأوضح الدكتور جمال سوسة أن كافة منشآت الجامعة مصممة وفقًا لمعايير المباني الخضراء والكود المصري لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى تطبيق نظام فصل الأحمال الكهربائية بالمباني، كما أن المباني معزولة بشكل يقلل من احتياجها في فصل الصيف إلى تشغيل مكيفات الهواء وذلك طبقًا لمعايير العمارة الخضراء.

وشدد على أن الجامعة حريصة على الاستغلال الأمثل للإضاءة الطبيعية نهارًا -بديلًا عن استخدام المصابيح الكهربائية- كذلك استخدام الإضاءات والشاشات الموفرة للطاقة داخل المدرجات وقاعات التدريس، بجانب تخقيض الجامعة إضاءة الطرقات والمداخل بالحرم الجامعي والعمل على خطوط الطوارئ فقط مع المتابعة المستمرة ومراجعة كافة مرافق الكهرباء بالجامعة وضمان سلامتها واستيفائها معايير التشغيل للحد من الطاقة الكهربائية، كما تعمل الجامعة على فصل التيار الكهربائي عن كافة المنشآت التابعة لها بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

من الجدير بالذكر أن الجامعة نفذت مشروعا بحثيا لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية عن طريق المواد متغيرة الحالة مع الكربون الرغوي، ونُشر البحث بإحدى المجلات الدولية المصنفة عالميا Q1، بالإضافة لتنفيذ مشروع بحثي آخر لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية وتسخين المياه للاستخدامات المنزلية بواسطة المواد متغيرة الحالة.