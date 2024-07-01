«رياضة كفر الشيخ» تعلن انطلاق النسخة الـ5 من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن انطلاق النسخة الخامسة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية وكلية الشرطة والتربية الرياضية لعام 2024، ابتداءً من 15 يوليو الجاري عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك ضمن المبادرة التي تطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شروط النسخة الخامسة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب

ووفقاً لما أعلنته المديرية في بيان، فإنّ شروط النسخة الخامسة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية وكلية الشرطة والتربية الرياضية لعام 2024، كالتالي:

- يوقع المتقدم للاشتراك على الإقرار وملء استمارة الاشتراك.

- صورة شخصية 4×6.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة صحية تفيد بأنّ الطالب لائق صحياً.

- تسديد قيمة الاشتراك الشهري بمبلغ وقدره 500 جنيها فقط لا غير على مدار شهرين مدة التدريب.

وبحسب مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فإن الاشتراك يكون بأسبقية الحجز والتسجيل في المبادرة، ويتوجه الراغبون في التقدم والاشتراك إلى مقر مديرية الشباب والرياضة، بحي الزهور بجوار الاستاد الرياضي الدور الثالث «إدارة التنمية الرياضية»، أو من خلال الاتصال على رقم هاتف «01015170090» الدكتور محمد محروس، المنسق العام لمركز التأهيل العسكري بالمديرية.

رفع اللياقة البدنية لدى الطالب في أقل مدة ممكنة

جدير بالذكر، أنّ 6 مشاركين بالمبادرة في محافظة كفر الشيخ، جرى قبولهم بالكلية الحربية والشرطة والفنية العسكرية، وتهدف المبادرة إلى رفع اللياقة البدنية لدى الطالب في أقل مدة ممكنة، وإعداده لاجتياز الاختبار الرياضي بجدارة، مع برامج تدريبية خاصة لضبط الوزن مع الطول للوصول للقوام المثالي المطلوب عسكرياً ورياضياً.

كما يؤهل البرنامج المتدربين على اجتياز قفزة الثقة القانونية تدريجياً حتى الإتقان، ويقدم مركز التأهيل بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تدريبات السباحة واللياقة البدنية على ملاعب مجهزة، ويوفر صالة جيم على أعلى مستوى لتدريبات القوة العضلية وتنسيق القوام، وتدريب المشاركين على اختبار السمات، والاختبار النفسي، وكشف الهيئة من قِبل متخصصين في الإعداد النفسي.