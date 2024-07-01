«جراحة نادرة».. استئصال طحال وجزء من البنكرياس لسيدة بمركز أبحاث كفر الشيخ

نجح فريق طبي من مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، في استئصال «طحال وجزء من البنكرياس» لسيدة في أوائل العقد السابع من العُمر.

استئصال الطحال وجزء من البنكرياس لسيدة

ووفق بيان لمحافظة كفر الشيخ، ضم الفريق الطبي المعالج الدكتور حسام سليمان، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والبنكرياس وزراعة الكبد والمشرف الجامعي للقسم، والدكتور محمد هلال، استشاري ورئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس، والدكتور ياسين رمضان، أخصائي الجراحة العامة والجهاز الهضمي، والدكتور حافظ الهنداوى، زمالة الجراحة العامة والجهاز الهضمي، وبمشاركة الدكتور هيثم خيري، استشارى التخدير.

وأكد الدكتور عصام هاني، مدير المركز، أنّ المركز استقبل سيدة تبلغ من العُمر 61 عاماً، تُعاني من آلام مبرحة بالبطن وبعد الحجز والفحص والأشعات تبين وجود تمدد كبير في الأوعية الدموية، وتلاحظ أنّ الشريان المغذي للطحال ملتصق بالبنكرياس، وبعد تدخل الجراحة واستمرار العملية لساعات طويلة من الليل وحبس الأنفاس وجهد الأطباء وفريق العمل، تمكن فريق الجراحة من استئصال الطحال وجزء من البنكرياس مع المحافظة على الشرايين المغذية للأمعاء والشرايين والأوردة المحاطة بالتمدد، ونجحت العملية وانتقلت السيدة إلى قسم الإفاقة والرعاية، والآن تتماثل الشفاء.

معلومات عن مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب

جدير بالذكر أنّ مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ يُعد من أهم المنشآت الصحية بالمحافظة، ويضم أقسام «الطوارئ، والمناظير، والداخلي، والعناية المركزة، والعمليات، والمعمل، والأشعة التشخيصية والتداخلية»، كما يضم قسم العيادات الخارجية عيادات «الجهاز الهضمي والكبد والأورام والقولون التقرحي والجراحة»، ويعمل بإجمالي طاقة استيعابية 60 سريراً، و10 أسرّة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2 ماكينة غسيل كلوي، و29 جهاز مناظير.