انطلاق فعاليات التأمين الطبي في مصيف بلطيم بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بدء تشغيل العيادة المتنقلة المجانية ضمن فعاليات القوافل العلاجية للتأمين الطبي بمدينة مصيف بلطيم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبالتزامن مع موسم صيف 2024.

مواعيد عمل العيادة المتنقلة

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بدء فعاليات التأمين الطبي الساحلي، حيث تتمركز العيادة المتنقلة في ميدان شاطئ الأمل بمدينة مصيف بلطيم، ومواعيد عملها من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة التاسعة مساء.

وقال إنّه يتم تقديم خدمات العيادة المتنقلة بشكل مجاني من كشف الطبيب الأخصائي وفحص المواطنين للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة «الضغط والسكر» ومتابعتها، وتقديم الأدوية عند الحاجه الطبية.

فعاليات التأمين الطبي بمصيف بلطيم

وأوضح «شقوير» أنه يشارك في فعاليات التأمين الطبي بمدينة مصيف بلطيم، إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، وإدارة بلطيم الصحية، وإدارة مستشفى برج البرلس المركزي، والوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، موجهًا الشكر للجهات المعنية كافة، لتعاونهم المميز، وتكامل أدوارهم جميعًا نحو تقديم خدمات طبية مميزة في فعاليات القوافل الطبية بالمديرية.