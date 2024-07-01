طاهر محمد طاهر يغيب عن مواجهة الأهلي القادمة بدوري nile

تشهد مباراة الأهلي القادمة في بطولة دوري nile ، والمقررة أمام الداخلية، الخميس المقبل، في إطار مباريات الجولة 29، غياب النجم طاهر محمد طاهر، بسبب تراكم الإنذرات، بعدما حصل على بطاقة صفراء في مباراة فريقه ضد طلائع الجيش اليوم، والتي انتهت بهزيمة الأخير برباعية نظيفة.

طاهر محمد طاهر رجلاً لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

وبرغم إهداره لركلة جزاء أمام طلائع الجيش، إلا أن طاهر محمد طاهر ، قد حصل على جائزة رجل المباراة ، بعدما نجح في افتتاح التسجيل للأهلي في الدقيقة 12 من عمر المباراة ، بالإضافة لصناعته الهدف الرابع الذي أحرزه وسام أبو علي في الدقيقة 3+90، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين فقط، ليكون سببا رئيسيا في فوز فريقه برباعية نظيفة في مباراة اليوم.

موعد مباراة الأهلي والداخلية

ويلتقي الأهلي مع نظيره الداخلية ، في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل ، في إطار مباريات الجولة 29 من بطولة دوري nile ، ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة من 21 مباراة ، بينما يقع الداخلية في المركز السابع عشر «قبل الأخير» ، برصيد 19 نقطة من 28 مباراة.